Магазины косметики «Иль де ботэ» возобновили работу в России Сеть «Иль де ботэ» возобновит работ в России на месте магазинов Sephora

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Магазины косметики и парфюмерии «Иль де Ботэ» возобновили работу в России, сообщает РИА Новости. Отмечается, что они открылись на месте торговых точек бренда Sephora и принимают старые бонусные карты.

Сейчас магазины в столичных торговых центрах «Атриум» и Avenue Southwest распродают продукцию с истекающим сроком годности. При этом скидки на нее доходят до 70 процентов.

У всех магазинов скоро вернется прежнее название, у покупателей сохраняются все накопленные бонусы «Иль де Ботэ». Наши бонусные карты тоже принимаются. Надеемся, что теперь будем работать без всяких помех, — рассказал сотрудник магазина в ТЦ «Атриум».

В июле стало известно, что французский холдинг LVMH, владеющий сетью парфюмерно-косметических магазинов Sephora, собирается продать 88 бутиков сети, которые впоследствии войдут под крыло бренда «Иль де Ботэ». Торговые точки будут проданы местному генеральному директору.

На российском рынке сеть появилась в 2016 году. Сейчас российский бизнес выкупил гендиректор компании Евгений Дроздов. Сделка по покупке магазинов была завершена 7 октября.

Ранее южнокорейская компания Samsung опровергла слухи о возвращении на российский рынок — поставки в ближайшем будущем все так же будут приостановлены. Официально Samsung не принимала решения вновь запустить поставки в Россию.