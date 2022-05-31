Магазины и рестораны России отказываются от зарубежной фоновой музыки «Коммерсант»: магазины и рестораны России отказываются от зарубежной фоновой музыки

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Владельцы российских магазинов, кафе и ресторанов стали в 2,4 раза реже по сравнению с прошлым годом покупать плейлисты с лицензионной иностранной музыкой для своих заведений, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сервис Cubic Music. Аналитики считают, что эта тенденция обусловлена уходом из страны лейблов-мейджоров. Эксперты напоминают, что несмотря на то что крупные иностранные лейблы покинули российских рынок, платить авторские вознаграждения по-прежнему необходимо.

Так, после ухода из России Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group в стране был подписан указ о том, что выплаты правообладателям будут производиться на специальные рублевые счета. По словам руководителя Cubic Music Дмитрия Яковлева, некоторые клиенты компании после этого предположили, что за авторские права можно вообще не платить. Однако за незаконное использование музыки могут оштрафовать на сумму от 10 тысяч до 5 млн рублей.

Они считают, что утвержденные процедуры не позволят правообладателям оперативно получать доступ к счету. Поэтому многие думают, что за музыкальный контент можно вообще не платить, — рассказал Яковлев.

Советник президента Федерации рестораторов и отельеров России Ирина Благовещенская отметила, что рестораторы продолжают платить за авторские права, однако отмена таких платежей стала бы значимой помощью в текущей ситуации.

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт также подчеркнул, что обязательства по таким выплатам никуда не исчезли, однако уровень контроля со стороны правообладателей их представителей в России действительно снизился.

Ранее пианист Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова, в беседе с NEWS.ru заявил, что музыкальная индустрия является одним из немногих сегментов, не поддающихся импортозамещению. Он предположил, что из-за санкций в музыкальной сфере российские музыканты вскоре останутся без инструментов.