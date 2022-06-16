СМИ: магазины Decathlon в Москве временно закроют с 26 июня СМИ: магазины Decathlon в Москве закроют с 26 июня, пока не наладят поставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Магазины Decathlon в Москве закроются 26 июня, пока не удастся наладить бесперебойные поставки для пополнения ассортимента, рассказали The Moscow Times два сотрудника сети. Сообщается, что в интернет-магазине компании уже нельзя сделать заказ, а поставки задерживаются из-за логистических проблем. Получить официальный комментарий у Decathlon пока не удалось.

Начальство сообщило, что закрытие временное, пока не удастся наладить бесперебойные поставки для пополнения ассортимента, сокращений не будет, и магазины обязательно откроются, каким бы сильным ни было давление на компанию, — утверждают источники.

Ранее компания заявила о приостановке деятельности в России из-за логистических сложностей поставок и международных санкций. В Decathlon подтвердили, что продолжат поддерживать 2500 членов российской команды, некоторые работают в компании с 2006 года.