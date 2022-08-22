ЛУКОЙЛ покупает ФК «Спартак-Москва» и «Открытие Банк Арену» Леонид Федун сложил с себя полномочия президента «Спартака» и вышел из состава акционеров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЛУКОЙЛ приобретет 100% акций футбольного клуба «Спартак-Москва» и «Открытие Банк Арену», сообщает пресс-служба компании. Также отмечается, что Леонид Федун сложил свои полномочия и вышел из состава акционеров клуба.

В пресс-службе подчеркнули, что компания создаст условия для перевода Академии им. Федора Черенкова (Московская футбольная детско-юношеская школа) в Тушино. ЛУКОЙЛ намерен выступить инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в этом же районе столицы.

Данные инициативы, вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны ЛУКОЙЛа и других партнеров Клуба, позволят ещё больше укрепить позиции «Спартака» и привести его к новым победам, — говорится в заявлении.

В компании сообщили о выходе из состава акционеров клуба Леонида Федуна. Он сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров АО «ФК «Спартак-Москва» и больше не будет принимать участие в управлении клубом, отметили в пресс-службе.

ЛУКОЙЛ высоко ценит вклад Леонида Федуна в развитие Клуба, его инфраструктуры и спортивные достижения. Компания будет стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися основателями «Спартака», тренерами, спортсменами и многомиллионной армией болельщиков, — подчеркнули в организации.

В начале августа в СМИ появилась информация, что Федун продаст принадлежащий ему стадион «Открытие Банк Арена», на котором Спартак проводит домашние матчи. Предполагалось, что сумма сделки составит $90–100 млн (5,4–6 млрд рублей).