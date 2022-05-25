ЛУКОЙЛ купил заправки Shell в России ЛУКОЙЛ объявил о покупке сети российских АЗС Shell

ЛУКОЙЛ выкупил сеть российских автозаправочных станций (АЗС) Shell, сообщается на сайте компании. Сделка была согласована с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Помимо сети АЗС компания также приобрёл завод по производству смазочных материалов в Торжке Тверской области.

В Москве подписаны итоговые документы в рамках сделки по продаже активов Shell на территории России — сети АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Тверской области, — говорится в сообщении.

По словам директора сегмента даунстрим Shell Хайберта Вигевено​, более 350 сотрудников компании продолжат работать на своих местах, но уже под руководством ЛУКОЙЛа.

Переговоры по поводу покупки бизнеса англо-голландской компании велись с начала мая. Shell заявила о решении продать все заправки с персоналом при условии, что сотрудники будут получать текущие зарплаты до конца года. Кредиты ООО «Шелл нефть» составляют 9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Shell по результатам первого квартала 2022 года понесла расходы в размере $3,9 млрд из-за ухода с российского рынка. В феврале Shell заявила о выходе из общих с «Газпромом» и «Газпромнефтью» предприятий, а также из проекта «Северный поток — 2».