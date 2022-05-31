ЛУКОЙЛ досрочно прекратил полномочия Алекперова и выбрал нового главу Новым главой ЛУКОЙЛа стал Вадим Воробьев

Вагит Алекперов / Фото Александр Авилов/АГН «Москва»

Акционеры нефтяной компании ЛУКОЙЛ досрочно прекратили полномочия Вагита Алекперова на посту президента компании, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление акционеров. Новым главой концерна был избран Вадим Воробьев, ранее занимавший пост первого исполнительного вице-президента.

Досрочно прекратить полномочия президента ПАО «Лукойл» Вагита Юсуфовича Алекперова. Назначить президентом ПАО «Лукойл» Вадима Николаевича Воробьева, — указано в сообщения собрании акционеров.

21 апреля стало известно, что Вагит Алекперов покинул совет директоров ЛУКОЙЛа и пост главы нефтедобывающей компании.

Отмечается, что по состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций компании, обладал бенефициарным экономическим интересом (beneficiary) (в том числе через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций компании, правами голоса по которым он не распоряжается. Итого, отмечалось в заявлении компании, Алекперов не являлся контролирующим акционером ЛУКОЙЛа. Ранее Алекперов также попал под британские санкции.