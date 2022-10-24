Лоукостер «Победа» возобновит полеты в Турцию

Фото: NEWS.ru

Лоукостер «Победа» планирует возобновить полеты в Турцию, рассказала журналистам РИА Новости представительница компании. О намерении фирмы возобновить полеты в турецкую Анталью ранее уже сообщила газета «Коммерсант».

«Победа» подтверждает планы начать полеты в Турцию, — сказали в компании.

Как писал «Коммерсант», авиакомпания подала заявку в Росавиацию о запуске ежедневных полетов в Анталью начиная с 23 декабря. Также в «Победе» рассматривают рейсы в Стамбул. Перевозчик собирается летать туда семь раз в неделю. Откуда будут выполняться международные рейсы, пока не утверждено, но наиболее вероятен аэропорт Шереметьево.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» с 9 октября возобновит регулярные рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), с 30 октября — в Бангкок (Таиланд) и с 2 ноября — в Гоа (Индия). Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330. Продажа билетов в Шри-Ланку и Таиланд уже открыта, а в Индию откроется в ближайшее время.

Также стало известно, что прямые авиаперелеты из России в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) могут начаться в ноябре. По данным СМИ, переговоры о возобновлении авиасообщения с Турцией продолжаются.