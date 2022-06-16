Логотип нового «Макдоналдса» оказался похожим на редизайн оригинального

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Португальский дизайнер Рафаэль Серра в 2021 году опубликовал свои варианты логотипов известных брендов, в частности, для компании «Макдоналдс». Он оказался очень похожим на эмблему нового российского заведения «Вкусно — и точка», которое пришло на смену покинувшей России сети фастфуда, передает vc.ru.

Фото: Соцсети Логотип дизайнера Рафаэля Серра слева, логотип российского заведения «Вкусно — и точка» справа

Создателем российского логотипа выступила компания «Родная речь», которая ранее сотрудничала с такими крупными организациями, как «Сбербанк», Samsung, «Вымпелком» и Gucci. Редакция NEWS.ru направила запрос в «Родную речь» с просьбой прокомментировать схожесть двух логотипов. Ответ пока не поступил.

Некоторые пользователи Сети отметили, что логотип не отличается оригинальностью.

Неужели самим что-то не придумать? Прямо две палки с точкой — предел совершенства, — поделился мыслями один из комментаторов.

Другой посчитал, что логотип и название — временные, и «есть надежда на возвращение оригинала».

Ранее дизайнер Илья Гиммельфарб обнаружил возможный оригинал логотипа нового российского «Макдоналдса». Художник уверен, что нынешний дизайн эмблемы ресторанов быстрого питания практически полностью повторяет товарный знак португальской компании Matos mix, производящей корма для животных.