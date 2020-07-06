Лизинг автомобилей стал доступнее для каршеринга

https://static.news.ru/photo/ad445652-c022-11ea-b643-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании автолизинга для каршеринговых компаний. Государство будет субсидировать им до четверти расходов на приобретение автомобилей отечественного производства.

Речь идёт о предоставлении скидки на авансовый платёж по договору операционного лизинга до 25% стоимости транспортного средства, — говорится в пояснении к постановлению.

Уточняется, что скидку будут предоставлять в рамках программы «Доступная аренда» гражданам, предпринимателям, работающим по упрощённой системе налогообложения, и компаниям, планирующим предоставлять лизинговую технику в аренду. Основное условие программы — транспортное средство должно быть произведено в России. Таким образом, в правительстве хотят поддержать отечественный автопром и в рамках этой программы реализовать только в 2020 году около 14 тыс. автомобилей.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ обязало руководителей МВД, Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФТС, ФСИН и ФССП до конца июля заключить госконтракты на покупку в этом году автомобильной техники, произведённой на территории РФ. Эти закупки должны поддержать объёмы выпуска российского автопрома, пострадавшего от пандемии коронавируса.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд рублей на различные меры поддержки отечественных автопроизводителей, терпящих убытки из-за пандемии коронавируса. 5 млрд рублей пойдут на закупку машин скорой помощи, 8,5 млрд — на льготный лизинг, включающий госпрограмму «Доступная аренда», 7 млрд направят на субсидирование коммерческих кредитов, 4,5 млрд — на субсидии по займам на закупку транспорта для нужд государства.