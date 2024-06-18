«Леруа Мерлен» в России «сменит вывеску» уже в этом году Российская «Леруа Мерлен» сменит название на «Лемана Про»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания «Леруа мерлен» в России проведет ребрендинг, пишет ТАСС. Ретейлер сменит название на «Лемана про». Как отмечается, первые магазины под обновленным брендом откроются уже в этом году. Завершить процесс обновления бренда планируется в 2025 году.

Компания продолжит работу под новым брендом «Лемана про». Ребрендинг будет осуществлен поэтапно. Первые магазины под новой вывеской откроются уже до конца 2024 года, — приводит агентство слова представителя ретейлера.

В марте компания «Леруа Мерлен Восток» в России сменила название юридического лица на «Ле Монлид». Сам бренд компания переименовывать тогда не планировала. Смена названия юрлица объяснялась передачей управления локальному менеджменту. В компании тогда заверили, что данный шаг никак не повлияет на операционную деятельность, планы торговой сети и работу сотрудников, добавили в компании.

Ранее «Тинькофф» провел ребрендинг и сменил название на Т-Банк. С 5 июня под новыми названиями работают все основные сервисы банка. По мнению бренд-стратега медиахолдинга Double Day Александра Дяченко, банк принял такое решение из-за ассоциации с бывшим владельцем бизнесменом Олегом Тиньковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В беседе с NEWS.ru он отметил, что это правильно.