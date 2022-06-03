LEGO частично приостановила работу в России

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Некоторые сертифицированные магазины LEGO приостановили работу в России, передаёт РИА Новости со ссылкой на ретейлера Inventive Retail Group. Это произошло из-за отсутствия поставок.

Работа части наших магазинов действительно временно приостановлена в связи с отсутствием поставок LEGO в Россию, — говорится в сообщении компании.

Inventive Retail Group управляет несколькими сетями, в числе которых Nike, Street Beat, re:Store, LEGO и несколькими другими.

В начале марта сообщалось, что датская компания приостановила поставки своей продукции в 81 магазин России. Свое решение она объяснила «санкциями и непредсказуемой ситуацией», а также объявила о перечислении $16,5 млн в целях поддержки народа Украины.

Ранее Росгвардия запустила производство тематических игрушек. Коллекция будет состоять из различных небольших предметов: от служебных автомобилей на радиоуправлении до солдатиков и раций. При этом представитель крупнейшего в СНГ производителя игрушек «Симбат», который станет партнером силового ведомства, подчеркнул, что компания не станет копировать стилистику наборов конструкторов LEGO, поскольку тематика у них исключительно российская.