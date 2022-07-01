Kyodo: указ Путина по «Сахалину-2» подорвет экономику Японии

Фото: Петр Цырендоржиев/ТАСС

Россия, Сахалин

Указ президента России Владимира Путина в отношении проекта «Сахалин-2», в котором принимают участие японские компании, может привести к подорожанию энергии в Японии и негативно скажется на ее экономической и деловой жизни, передает Kyodo. Так, крупные компании Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp., которые имеют долю в проекте, могут вынужденно покинуть его, после чего у Японии, вероятно, возникнут проблемы с поставками природного газа.

Через «Сахалин-2» Япония получает около 9% сжиженного природного газа. После ухода из России страна будет вынуждена закупать СПГ на рынке по более высоким ценам. А в случае резкого подорожания газа увеличатся цены и на энергию во всей стране, передает агентство.

Заместитель генсекретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что правительство изучает влияние указа российского президента и намерено сохранить участие в нефтегазовых проектах на шельфе Сахалина. По его словам, эти проекты жизненно важны для стабильных поставок энергоресурсов в страну.

30 июня Путин предписал правительству сменить оператора проекта «Сахалин-2». Власти Японии ранее намеревались сохранить участие национальных корпораций в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В Токио подчеркивали, что цены на энергоносители могут оставаться высокими еще долгое время, а их стабильные поставки в рамках проектов позволят снизить негативный эффект от глобального роста стоимости ресурсов.

После обнародования указа стоимость ценных бумаг Mitsui и Mitsubishi упала на 6,14% и 5,6% соответственно.