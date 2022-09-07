«Кулибины сами что-то сделают»: Ротенберг об адаптации экономики Ротенберг предложил убрать барьеры на пути российского бизнеса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аркадий Ротенберг

Российская экономика может адаптироваться к сложившемуся кризису, заявил РБК бизнесмен Аркадий Ротенберг. По его словам, для этого необходимо снять регуляторные барьеры на пути бизнеса и обеспечить для него наиболее благоприятные условия, включая доступ к кредитным средствам.

Создать наиболее благоприятные условия для бизнеса, чтобы устранять лишние барьеры, давать доступ к кредитным средствам. <...> Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей — они все нашли бы, все бы сделали, все было бы гораздо быстрее. У нас много Кулибиных, они быстро сами что-то сделают, — подчеркнул Ротенберг.

Он уточнил, что об этом свидетельствует, в частности, сокращение безработицы в России. По мнению бизнесмена, уход с российского рынка крупных иностранных компаний позволил развиваться малым и средним предприятиям, привлекая кадры. К этому необходимо было прийти давно, считает Ротенберг.

Ранее бизнесмен заявил, что Россия совершила «разворот на Восток» в условиях санкций, но не должна «бросаться на шею восточным партнерам», поскольку ни к чему хорошему это не приведет. Примером тому, по его словам, является Китай, который не делает ничего без собственной выгоды и остается для России сложным переговорщиком.