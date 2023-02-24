«Кучи миллиардов долларов» зависли в России из-за санкций Bloomberg: миллиарды долларов иностранных инвесторов «застряли» в России

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В России скопились миллиарды долларов, недоступные их иностранным владельцам, пишет Bloomberg. Речь идет о дивидендах по акциям, выплатах процентов по облигациям и всему остальному, что западные инвесторы не успели продать до начала спецоперации на Украине. Все это лишь часть тех огромных средств, которые застряли в «ловушке санкций», отмечает агентство.

Рынок все еще существует, но когда кто-то говорит о выводе дивидендов или доступе к финансовым инструментам, все сводится к санкциям, — пояснил Тим Лав из GAM Investment Management.

Де-юре деньги принадлежат таким крупнейшим инвесткомпаниям, как JPMorgan Asset Management и Schroders Plc, но большинство из них в частных беседах признает, что надежды вернуть средства нет, по крайней мере, пока в России не сменится власть.

Отдельные компании, в частности Morgan Lewis & Bockius, рассчитывают вернуть хотя бы часть средств. Как вариант, рассматривается многоэтапный перевод активов на аналогичные счета, которые в России не считаются «недружественными». Еще один способ — перевод «С» счетов в пакеты ценных бумаг, что предполагает возможность их последующей продажи инвесторам, на которых не распространяются ограничения.

Ранее в Банке России сообщили, что объем заблокированных активов российских инвесторов за рубежом оценивается в 5,7 трлн рублей. В ЦБ уточнили, что около пятой части этой суммы составляют активы, принадлежащие розничным инвесторам.