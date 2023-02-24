В России скопились миллиарды долларов, недоступные их иностранным владельцам, пишет Bloomberg. Речь идет о дивидендах по акциям, выплатах процентов по облигациям и всему остальному, что западные инвесторы не успели продать до начала спецоперации на Украине. Все это лишь часть тех огромных средств, которые застряли в «ловушке санкций», отмечает агентство.
Рынок все еще существует, но когда кто-то говорит о выводе дивидендов или доступе к финансовым инструментам, все сводится к санкциям, — пояснил Тим Лав из GAM Investment Management.
Де-юре деньги принадлежат таким крупнейшим инвесткомпаниям, как JPMorgan Asset Management и Schroders Plc, но большинство из них в частных беседах признает, что надежды вернуть средства нет, по крайней мере, пока в России не сменится власть.
Отдельные компании, в частности Morgan Lewis & Bockius, рассчитывают вернуть хотя бы часть средств. Как вариант, рассматривается многоэтапный перевод активов на аналогичные счета, которые в России не считаются «недружественными». Еще один способ — перевод «С» счетов в пакеты ценных бумаг, что предполагает возможность их последующей продажи инвесторам, на которых не распространяются ограничения.
Ранее в Банке России сообщили, что объем заблокированных активов российских инвесторов за рубежом оценивается в 5,7 трлн рублей. В ЦБ уточнили, что около пятой части этой суммы составляют активы, принадлежащие розничным инвесторам.