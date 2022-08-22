КТК уменьшил прокачку нефти из Казахстана из-за трещин

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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) вывел из работы два нефтеналивных причала в связи с обнаружением трещин в узлах крепления подводных рукавов, сообщается на сайте компании. Акционеры фирмы получили уведомления об этом 5 и 17 августа. КТК — это международное объединение нефтетранспортных компаний, в которое входят предприятия РФ и Казахстана. Основными акционерами консорциума являются «Транснефть» с долей в размере 24% и «КазМунайГаз» с 19% акций.

Акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа 2022 года по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно. Погрузочные операции на Морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3. Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах, — сказано в сообщении.

Морской терминал КТК оборудован тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), которые позволяют загружать танкеры на расстоянии от берега. Пробоины на ВПУ-1 и ВПУ-2 обнаружили во время технических работ в текущем месяце.

Угроза населению, флоре и фауне Черного моря отсутствует, герметичность оборудования сохранена, — отметили в компании.

До этого КТК сокращал прокачку сырья из Казахстана в Россию 3 августа. Тогда компания объяснила уменьшение транзита нефти ремонтом трубопровода.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Ростехнадзору, Росприроднадзору и Росморречфлоту оценить техническое состояние опасных объектов КТК и соблюдение экологических требований при их эксплуатации. В результате было выявлено несколько «документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти». Консорциуму было предписано устранить все нарушения до 30 ноября текущего года. Районный суд Новороссийска также приостановил деятельность консорциума сроком на 90 суток. 11 июля Краснодарский краевой суд изменил решение нижестоящей инстанции о приостановке работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на штраф в 200 тысяч рублей.