Крымский банк РНКБ поглотит новый бренд Глава ВТБ: крымский банк РНКБ перейдет под бренд компании

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Андрей Костин

Офисная сеть крымского банка РНКБ полностью перейдет под бренд ВТБ со следующего года, заявил глава компании Андрей Костин в рамках Петербургского международного экономического форума. При этом уже в 2024 году клиенты РНКБ смогут постепенно перейти на финансовые продукты ВТБ, передает ТАСС.

Уже в этом году клиенты РНКБ получат возможность постепенно перейти на наши финансовые продукты, а в следующем году мы рассчитываем завершить интеграцию РНКБ: офисная сеть перейдет под бренд ВТБ, — заявил Костин.

В процессе интеграции главной задачей будет гармонизация продуктовой линейки, продолжил глава ВТБ. Кроме того, важно предоставить клиентам РНКБ еще более выгодные условия обслуживания. Как отметил Костин, за последнее десятилетие РНКБ от локальной «дочки» группы ВТБ стал финансовой опорой Крыма и Севастополя.

Сегодня банк обслуживает около 2,6 млн жителей Юга России и около 100 тысяч юридических лиц в более чем 200 отделениях, — добавил он.

Ранее Костин сообщил о планах открыть офисы ВТБ в новых российских городах. По его словам, в июле два новых отделения появятся в Луганске, а до конца года — в Донецке и Мариуполе. Новые офисы будут работать для розничных клиентов, а также для малого и среднего бизнеса.