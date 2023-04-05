Крупный сервис доставки прекращает работу в России «Коммерсант»: логистический сервис Pick Point решил прекратить работу в России

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Крупный логистический сервис PickPoint прекращает работу в России из-за финансовых сложностей, сообщает «Коммерсант». По данным издания, компания с 4 апреля прекратила прием новых грузов, о чем партнеров в письме известила гендиректор PickPoint Надежда Романова.

К снижению оборота сервиса привели уход западных ретейлеров, которые составляли основную часть клиентского портфеля PickPoint, а также невозможность финансирования со стороны западного инвестора, — поясняется в публикации.

Также в письме Романовой содержится обязательство компании доставить все еще не доставленные посылки и вернуть клиентам невостребованные.

Издание отмечает, что о финансовых трудностях у PickPoint известно с конца 2022 года. Только в 2023 году в адрес сервиса поступили иски более чем на 433 млн рублей. Общая сумма требований к PickPoint сейчас достигает почти 730 млн рублей.

Ранее сообщалось, что сеть пиццерий компании Domino’s Pizza в России может обанкротиться. На компанию подано уже 24 иска на общую сумму около 78 млн рублей. Многие клиенты жаловались на невыполненные заказы, за которые им так и не вернули деньги. Таких жалоб много в соцсетях, которые компания не обновляет с ноября 2022 года.