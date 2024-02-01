Крупный ритейлер подвел итоги работы по направлению франчайзинга

Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Торговая сеть «Пятёрочка» проанализировала работу франчайзинговых магазинов в 2023 году. Количество партнёрских точек за прошедший год выросло на 37,5%, достигнув 326, а их общий товарооборот увеличился на 41% год к году. Площадь всех франчайзинговых магазинов приросла на 33%, до 140 тыс. кв. м.

Самыми популярными регионами для открытия франчайзинговых магазинов «Пятёрочка» стали Московская область (36 точек было открыто в 2023 году), Ленинградская область (18 точек) и Мурманская область (7 точек). Кроме того, партнёрские магазины в прошлом году появились в 5 новых регионах: Белгородской и Смоленской областях, а также Республиках Чувашия, Карелия и Марий Эл.

Таким образом в 2023 году сеть открыла 89 новых франчайзинговых точек (30% из них – новыми партнёрами), а в текущем планирует увеличить это количество в 4 раза и запустить ещё минимум 350 объектов по франшизе.

«Продолжает набирать обороты тренд на предпринимательство, всё больше людей хотят управлять хоть и небольшим, но своим делом. Франшиза продовольственного магазина была и остаётся эффективным стартом. Интерес к нашему предложению тоже растёт: у нас появилось 27 новых партнёров за прошлый год, которые, как показывает практика, начиная работать с «Пятёрочкой», не ограничиваются только одним магазином. Безусловно, это является лучшим доказательством успешности нашей модели. Мы будем развивать предложение, учитывая наиболее востребованные запросы. Например, планируем активно подключать магазины наших партнеров-франчайзи к сервису экспресс-доставки, что даёт дополнительные преимущества, стимулирует товарооборот точки», - прокомментировал Михаил Кольцов, директор департамента развития франчайзинга торговой сети «Пятёрочка».

Эффективность и надежность франчайзинговой модели сети позволила привлечь новых партнёров – порядка 30% предпринимателей от общего числа действующих франчайзи присоединились к проекту и открыли свой первый магазин в 2023 году. В среднем на каждого партнёра сейчас приходится около 5 франчайзинговых точек, при этом 11% франчайзи управляют более чем 10 магазинами.

«Пятёрочка» использует модель обратного франчайзинга, предполагающего покупку права вести бизнес под известным брендом, возможность использования делового имени и бизнес-модели компании. Торговая сеть передаёт партнёрам технологию ведения розничного бизнеса и оказывает ряд услуг: работает с производителями, поставляет товар, организует рекламные кампании и предоставляет другие возможности. В отличие от прямого франчайзинга, в данной модели все управленческие функции ложатся на плечи франчайзера (торговой сети «Пятёрочка»).