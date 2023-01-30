Крупный мобильный оператор может перейти под контроль государства «Коммерсант»: «Ростелеком» заинтересовался покупкой «МегаФона»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Ростелеком» ведет переговоры по приобретению «МегаФона» у USM Group, узнал «Коммерсант». Источники издания сообщили, что вопрос поступил на согласование в 2022 году и активом интересуются и другие инвесторы, в том числе непрофильные.

Логично, что на компанию всегда есть претенденты. Любое предложение, естественно, и варианты продажи будут рассмотрены, но, конечно, все зависит от конкретных условий, — сказал один из собеседников.

В настоящее время идет обсуждение продажи «Вымпелкома» холдингом Veon российскому топ-менеджменту. При этом источники издания полагают, что в конечном счете актив достанется новому инвестору, называя среди претендентов структуры «Газпрома» и Сбербанк.

Стоимость сделки также пока варьируется. По словам аналитика Леонида Делицына, обычно телекоммуникационные компании оценивают исходя из мультипликатора 1,75 к выручке, таким образом, «МегаФон» может быть оценен в 616 млрд руб.

Эксперт добавил, что в настоящее время «Ростелеком» владеет 100% акций Tele2. По его словам, приобретение второго крупнейшего оператора на рынке после МТС сделает госхолдинг абсолютным лидером в сегменте мобильной связи.

В конце прошлого года РБК писал, что оператор связи «Мегафон» продал свою долю в «Связном». По словам гендиректора компании Хачатура Помбухчана, решение связано с тем, что торговая сеть не имеет никакого отношения к телекоммуникационному рынку, а фокус на эту компанию отнимает время и ресурсы оператора.