Крупный бизнес высказался против нового закона о банкротстве

https://static.news.ru/photo/d8ba6e12-6f13-11ea-a024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный бизнес не поддерживает новый вариант законопроекта о банкротстве юридических лиц. Об этом говорится в письме, которое Российский союз промышленников и предпринимателей направил в министерство экономики.

Новую версию законопроекта внесли в кабинет министров в конце января. По данным "Известий", там содержится большое количество новелл, не позволяющих улучшить кредитование, однако активно нарушающих баланс интересов должников и кредиторов. Предполагается, что подобное сочетание может привести к росту числа злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц и в целмо снизят эффективность процедур при банкротстве.

Кроме того, в РСПП сделали большое число замечаний относительно новинок, связанных с СРО и арбитражными управляющими.

Также предпринимателей не устроило исключение из законопроекта нормы о максимальном размере выплаты из компенсационного фонда СРО на возмещение убытков, правила выбора арбитражного управляющего и функции АУ для компаний, созданных госкорпорациями.

Ранее сообщалось, что банк России призвал сворачивать льготную ипотеку