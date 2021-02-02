Крупный бизнес высказался против нового закона о банкротстве

Крупный бизнес не поддерживает новый вариант законопроекта о банкротстве юридических лиц. Об этом говорится в письме, которое Российский союз промышленников и предпринимателей направил в министерство экономики.
Новую версию законопроекта внесли в кабинет министров в конце января. По данным "Известий", там
Кроме того, в РСПП сделали большое число замечаний относительно новинок, связанных с СРО и арбитражными управляющими.
Также предпринимателей не устроило исключение из законопроекта нормы о максимальном размере выплаты из компенсационного фонда СРО на возмещение убытков, правила выбора арбитражного управляющего и функции АУ для компаний, созданных госкорпорациями.
Ранее сообщалось, что банк России призвал сворачивать льготную ипотеку