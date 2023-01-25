Крупнейший в мире производитель бумаги продает бизнес в России Компания International Paper продаст бизнес в России за $484 млн российским партнерам

Фото: Frank Neuendorf/dpa/Global Look Press

Американская International Paper, крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания, договорилась о продаже 50% в холдинге «Илим» своим российским партнерам за $484 млн. Сделку компаний из США и Швейцарии (Ilim SA, владеющей «Илимом») еще должны согласовать власти России, сообщается на сайте International Paper.

В компании уточнили, что вся ее стоимость оценена примерно в $3,5 млрд, в цене также учтен чистый долг в размере $2,45 млрд. Покупателями должны стать российские партнеры International Paper по совместному предприятию — остальными 50% Ilim SA владеют председатель совета директоров группы «Илим» Захар Смушкин и братьям Борис и Михаил Зингаревичи.

Мы довольны результатами совместной деятельности и хотели бы сохранить наше эффективное партнерство. Но в известных обстоятельствах наши партнеры приняли свое решение, — процитировала Смушкина пресс-служба «Илима».

В 2007 году International Paper купила 50% Ilim Holding за $650 млн, став крупнейшим в российской лесной промышленности инвестором из-за рубежа.

Ранее американская компания — производитель бумаги SvetoCopy Sylvamo — завершила сделку по продаже бизнеса в России. Обладателем российских предприятий SvetoCopy стал «ПАЛП Инвест», который занимается производством бумаги санитарно-гигиенического назначения в России. Бизнес был продан за $420 млн, однако после перевода валюты и уплаты комиссии за транзакции американская фирма получила $390 млн.