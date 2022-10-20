Крупнейший ретейлер стал отраслевым лидером ESG-рейтинга

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Российская компания X5 Group вошла в число лидеров по внедрению принципов устойчивого развития в торговле. Это следует из рейтинга НКР, опубликованного РБК.

Согласно его результатам, компания лидирует среди ретейлеров в ESG-индексе российского бизнеса. В рейтинг вошли 115 ведущих компаний в агропромышленном секторе, добывающих направлениях, металлургии, строительстве, телекоммуникациях и ИТ, энергетике, а также различные виды производства.

Участники были распределены по трем категориям в зависимости от количества набранных баллов: высокий, выше среднего и средний. Индекс оценивал уровень соответствия компаний экологическим, социальным и управленческим стандартам. В число критериев вошло соблюдение трудовых норм по защите прав сотрудников, благотворительные активности, социальная ответственность бизнеса, природоохрана, антикоррупционные практики, а также ESG-отчетность.

Так, по итогам оценки деятельности X5 Group в 2020-2021 компания получила уровень «выше среднего», наряду с другими предприятиями категории «торговля и складское хозяйство». Показатель стал высшим среди ретейлеров. В 2021 году компания перевела ряд магазинов и распределительных центров на зеленую энергию, сформировала для поставщиков детальные рекомендации по устойчивой упаковке, открыла рефил-станции в магазинах, сократила количество отходов и дала покупателям возможность отказа от бумажных чеков, а также продолжила реализацию благотворительных и социальных проектов «Корзина доброты» и «Островок безопасности». В 2022 году компания продолжила совершенствование ESG-принципов и инициатив, в том числе запустив пилотный проект по фудшерингу.