Россия рискует остаться без крупнейшего производителя терминалов для карт РБК: компания Ingenico может уйти с российского рынка в марте

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POS-терминал Ingenico

Компания Ingenico, один из крупнейших производителей терминалов для приема карт к оплате, уже в будущем марте может покинуть российский рынок, сообщает РБК со ссылкой на информированные источники. Представители самой компании пока не подтверждали сведения о возможном уходе. Опровержения информации тоже к настоящему моменту нет.

Как говорят инсайдеры, действующие контракты с сотрудниками Ingenico остаются в силе до 15 февраля. В свою очередь техническая поддержка POS-терминалов будет осуществляться до конца марта.

По словам источников, в сети терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка аппараты от Ingenico занимают основную долю. Но в списке стран, где компания функционирует, РФ нет.

При этом доля работающих в России терминалов именно от этого производителя составляет 50%, рассказал генеральный директор поставщика платежных решений INPAS Илья Коробов. Он подчеркнул, что уже установленные аппараты могут устареть или сломаться.

Как стало известно ранее, французский бренд нижнего белья DIM приостанавливает деятельность в России. Об этом сообщали в пресс-службе компании. Кроме того, ООО «Ди-би-ай рус», развивающее сеть монобрендовых магазинов DIM, начало процесс ликвидации юрлица, следует из данных ЕГРЮЛ.

По информации СМИ, франчайзинговые магазины продолжат работу даже после закрытия центрального офиса, но им придется сменить вывеску, чтобы более не ассоциироваться с брендом.