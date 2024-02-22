Крупнейший производитель стекла избавился от бизнеса в России Японский производитель стекла AGC продал заводы в России холдингу «Адамант»

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Крупнейший мировой производитель стекла — японская компания AGC — продала активы в России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора предприятий Сергея Князева. Уточняется, что речь идет о Борском и Клинском стекольных заводах, принадлежавших корпорации из Японии.

По данным издания, 19 февраля была проведена сделка о передаче предприятий многопрофильному холдингу из Санкт-Петербурга «Адамант», при этом сумма остается неизвестной. AGC приостановила инвестиции и сократила поставки продукции в Россию в 2022 году.

Японская сторона купила Борский стекольный завод, который является крупнейшим российским производителем автомобильного стекла, в 1997 году. Предприятие производит 1,2 тысячи тонн стекла в сутки и до 1,5 млн машинокомплектов закаленного и многослойного автомобильного стекла в год. Клинский завод построили в 2004 году — на его долю приходится 1,6 тысячи тонн флоат-стекла в сутки.

Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое позволяет Экспобанку приобрести 100% акций Эйч-эс-би-си Банка, являющегося дочерней компанией международной финансовой группы HSBC. Руководство группы отмечало, что завершение сделки будет означать окончательный уход HSBC из страны.