Крупнейший производитель сельхозтехники уволил две тысячи сотрудников Совладелец «Ростсельмаша» Бабкин заявил об увольнении двух тысяч сотрудников

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

С осени 2024 года две тысячи сотрудников были уволены из компании «Ростсельмаш», которая является крупнейшим в стране производителем сельскохозяйственной техники, передает «Коммерсант» со ссылкой на совладельца предприятия и президента ассоциации «Росспецмаш» Константина Бабкина. Причиной для этого послужило падение рынка.

Значительные сокращения доходов обернулись тем, что аграрии перестали приобретать технику. На высокую стоимость заемных средств повлиял рост ключевой ставки. Из-за этого осенью — кроме массовых сокращений — завод работал по три дня в неделю. Сейчас компания восстановила пятидневный рабочий день, но в «сниженном режиме».

По словам Бабкина, подобные условия плохо отражаются на коллективе и не способствуют «дисциплинированности и стабильности качества». Тем не менее компания не хочет продолжать сокращать сотрудников, потому что в таком случае в будущем придется обучать всех с нуля.

Ранее сообщалось, что сотрудники центра медицины катастроф Челябинской области массово увольняются после смены руководства. По их словам, причиной для этого послужили моральное давление и требование выполнять задачи, которые не предусмотрены инструкциями. Руководитель Сергей Максимов, возглавивший центр в марте прошлого года, в разговоре с изданием с претензиями не согласился.