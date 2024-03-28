Крупнейший мировой производитель кирпича продал весь бизнес в России РБК: крупный производитель кирпича Wienerberger продал заводы в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Австрийский концерн Wienerberger продал два завода по производству кирпича, которые располагаются во Владимирской области и Татарстане, сообщает РБК. По данным из ЕГРЮЛ, собственником компаний «Винербергер Куркачи» и «Винербергер кирпич» с 12 февраля 2024 года числится фирма «Строймикс».

Уточняется, что указанная компания принадлежит бизнесмену Алексею Филину. При этом в головном офисе Wienerberger подтвердили журналистам информацию о сделке. Там отметили, что компания решила уйти с российского рынка в 2022 году в связи с геополитической обстановкой.

Представитель австрийского концерна пояснил, что структурирование сделки оказалось сложным на фоне постоянно меняющегося законодательства, однако «продажа местного бизнеса российской семейной группе была успешно завершена». По его словам, стороны договорились о неразглашении суммы покупки. В Wienerberger подчеркнули, что с продажей заводов завершился выход компании с российского рынка.

Ранее золотодобывающая компания Polymetal International завершила сделку по продаже российских активов структуре «Мангазея Плюс» за $3,7 млрд. В пресс-службе компании рассказали, что это позволило фирме снизить чистый внешний долг на $2,20 млрд, а также погасить внутригрупповую задолженность на сумму $1,04 млрд.