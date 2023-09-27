Крупнейшая криптобиржа объявила об уходе из России Криптобиржа Binance объявила об уходе из России

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Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России и продаже российского бизнеса компании CommEX, говорится на сайте компании. Все активы российских пользователей перенесут на платформу CommEX, этот процесс займет до одного года, уточнили в компании. Все данные пользователей находятся под надежной защитой, добавили в Binance. В течение следующих нескольких месяцев будут закрыты все биржевые сервисы и другие бизнес-направления в РФ.

Причиной ухода в компании назвали несовместимость ее стратегии с работой в России.

Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований, — заявил директор по соблюдению нормативных требований Ной Перлман.

Накануне сообщалось, что владелец сети ресторанов быстрого питания KFC Yum!Brands отложил уход с российского рынка на несколько месяцев из-за неуплаты взносов в российский бюджет. По словам главы юридического отдела компании «Юнирест» Сергея Левина, это требование появилось в процессе продажи сети. Предполагается, что сеть уйдет из России в 2024 году.

Ранее экономист Денис Ракша заявил, что прекращение сотрудничества с Западом даст России импульс к импортозамещению, расширению действующих производств и открытию новых. В то же время конкретные результаты этих преобразований россияне увидят, скорее всего, только спустя несколько лет.