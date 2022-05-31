Крупная косметическая сеть начала торговать детской одеждой и пылесосами

Фото Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Одна из крупнейших косметических сетей — уральская «Золотое яблоко» — добавила в ассортимент детскую одежду, роботы-пылесосы и товары для животных. Товары появились в онлайн-магазинах ретейлера, руководство исходит из того, что интернет позволяет экспериментировать с непрофильными категориями товаров, пишет «РБК».

Мы правда добавляем туда не свойственные нам категории, выбирая их по простому принципу — это смежные с нашим ассортиментом товары, которые могут понравиться покупательницам. Наше основное направление — бьюти, мы ни в коем случае от него не уходим, — пояснила гендиректор компании Анна Кошкина.

Магазины сети уже торговали колготками, хозтоварами, бельём, но со временем из-за дефицита площадей такие товары были частично уведены в онлайн-каналы. В будущем «Золотое яблоко» хочет опробовать продажу постельного белья, очков и косметичек. Сейчас компания настроена на большой «офлайновый эксперимент» — аптечный киоск с безрецептурными лекарствами. Первая пилотная точка будет открыта в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp появится новая бизнес-функция, с помощью которой клиенты смогут оформлять заказы у различных предпринимателей, сообщается на портале WABetaInfo. Так мессенджер превратится в онлайн-магазин с каталогом товаров, корзиной и системой оплаты.