Крупная американская биржа Nasdaq закроет доступ для резидентов из России

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Глава компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск заявил, что собирается приобрести соцсеть Twitter (запрещена в России) для создания общественной платформы, внутри которой каждый смог бы свободно высказываться в рамках закона, пишет портал BusinessInsider. По мнению американского бизнесмена, Twitter обладает исключительным потенциалом для этого.

Twitter обладает исключительным потенциалом. Я раскрою его, — сказал предприниматель. Маск подчеркнул, что его волнует будущее цивилизации. По мнению миллиардера, приобретение Twitter поможет людям сформировать представление о свободе высказываний в...