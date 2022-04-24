Крупная американская биржа Nasdaq закроет доступ для резидентов из России
Никита Чайка
Никита Чайка
17:29, 24 апреля 2022
Логотип NASDAQ на Таймс-сквер в Нью-ЙоркеФото: John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Американская биржа Nasdaq прекратит работу с инвесторами из России с 29 апреля, об этом сообщается на сайте Saxo Bank. Отмечается, что резиденты из РФ больше не смогут иметь доступ к актуальным рыночным данным торговой площадки. Все активные подписки на рыночные данные будут автоматически отменены.
Обратите внимание, что биржи Nasdaq в США и странах Северной Европы прекратят работу в России с конца апреля 2022 года, что приведёт к прекращению доступа к биржам для резидентов России. Изменения произойдут с 29 апреля 2022 года, — говорится в сообщении.
Nasdaq — одна из крупнейших в мире бирж, специализирующаяся на акциях высокотехнологичных компаний. Является одной из основных фондовых бирж США.
The Wall Street Journal ранее сообщил, что 28 февраля Nasdaq и Нью-Йоркская биржа (NYSE) приостановили торги акциями российских компаний.
До этого криптобиржа Binance ввела ограничения для пользователей из России с балансом более €10 тысяч. Теперь россияне с крупными криптоактивами смогут только выводить средства со счёта, доступ к торговле и пополнению кошелька ограничен. Лимит в том числе затрагивает все спотовые, фьючерсные и депозитные кошельки, а также активы в Binance Staking и Binance Earn.