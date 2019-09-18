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Группа «Дикси», сеть алкомаркетов «Красное & Белое» и сеть магазинов «Бристоль» закрыли сделку по слиянию.

Владельцам «Дикси» и «Альбиона-2002» («Бристоль») Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву теперь принадлежит 51% единого розничного бизнеса, владельцу «Красное & Белое» Сергею Студенникову — 49%. По его словам, бизнесом трёх торговых сетей будет управлять холдинговая компания DKBR Mega Retail Group Limited, передаёт РИА Новости .

Общая выручка объединённых компаний в 2019 году, предположительно, составит 800 млрд рублей. Как сообщил Студенников, обсуждение возможного слияния началось около семи лет назад. Завершающая стадия переговоров началась в конце 2018 года.

Ранее News.ru писал о том, что ретейлер «Красное & Белое» перевёл основные операционные компании в юрисдикцию Кипра. Об этом свидетельствуют данные системы СПАРК.