Костин заявил о конце глобализации и «холодной войне 2.0»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Андрей Костин

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин заявил, что глобализация в том виде, в котором её знали прежде, закончилась. Российскому банковскому сектору следует продолжать девалютизацию балансов, так как введённые в отношении страны санкции будут действовать долго, отметил он в колонке, опубликованной РБК.

Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жёстко поделён на «своих» и «чужих». Это холодная война 2.0. Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением — то есть «игрой по правилам» — следует из недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она сделала в лондонском Сити. Россия получила «красную карточку». Китай — пока «жёлтую», — подчеркнул глава ВТБ.

Он считает, что, когда распался СССР, Россия «вступила в игру «глобализация». Её правила устанавливали не в Москве и без её участия. Свои экономические выгоды Россия получила, в частности, создав современный финансовый сектор. Однако риски зависимости фондирования экономики от внешних рынков проявились ещё при кризисе 2008 года. В 2014 году прозвучал серьёзный звонок, уверен Костин.

Крупнейшие отечественные банки были отрезаны от западных рынков капитала, а некоторые коллеги — отключены от международных платёжных систем. Стало понятно: нас могут легко «отменить», — написал он.

Костин полагает, что Россия на условиях «вторичности» не могла полноценно интегрироваться в глобальный рынок и политические структуры, поскольку в ключевых сферах не учитывались её национальные интересы, не было также «равноправного и взаимоуважительного диалога».

Ранее стало известно, что пока эффекты санкций, которые ввели западные страны в отношении России, ощущаются не в полной мере, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, в данный момент последствия рестрикций видны менее остро, чем ожидали российские власти. Однако расслабляться пока рано, потому что настоящие результаты проявятся только через некоторое время, подчеркнула Набиуллина.