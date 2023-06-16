Глава ВТБ Костин призвал торпедировать сделку по продаже «Яндекса»

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Условия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» несправедливы, соглашение необходимо торпедировать, заявил в беседе с РБК председатель правления ВТБ Андрей Костин. Он предложил провести сделку по схеме передачи под управление по аналогии с российским бизнесом финского энергетического концерна Fortum. Глава ВТБ убежден, что рассматривать покупку за полную, близкую к рыночной стоимость в сложившихся условиях неправильно.

Я считаю, что сделка плохая и ее надо торпедировать, — сказал топ-менеджер.

Он считает, что передача бизнеса «Яндекса» под управление должна проходить «по-честному».

Костин напомнил, что сотни миллионов долларов российских инвесторов сейчас безосновательно заморожены в странах Запада, из-за чего те не получают доходов по бумагам. В связи с этим глава ВТБ задается вопросом: почему же западные инвесторы «должны получать от нас сполна».

Изменения в структуре «Яндекса» были анонсированы в ноябре 2022 года. Компания собиралась оставить за головной Yandex N.V. международные проекты в области облачных технологий, а остальные сервисы продать.

В начале июня генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекс» после того, как Евросоюз ввел против него персональные ограничительные меры. В пресс-службе компании отметили, что Волож не является контролирующим акционером и персональные санкции не коснутся Yandex N.V. и ее дочерних компаний. Совет директоров «Яндекса» также будет функционировать в обычном режиме.

Ранее финская Fortum заявила, что спишет все активы своей российской «дочки» на €1,7 млрд. Президент и гендиректор компании Маркус Раурамо отметил, что с весны 2022 года концерн последовательно пытался покинуть российский рынок и безуспешно обращался за разрешением на продажу активов как потенциальным покупателям в России, так и за рубежом.

25 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом, согласно которому активы Fortum были переданы под временное управление Росимуществу.