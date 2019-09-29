https://static.news.ru/photo/5410cf8c-e33e-11e9-8fa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rene Fluger/CTK

Корпоративные продажи автомобилей марки Kia в России выросли в августе 2019 года на 19% и сейчас составляют 2562 машины.

Таким образом, 14% от общего объёма продаж этой марки на территории РФ составили корпоративные. Всего же за восемь месяцев 2019 года в России было продано 148 766 автомобилей Kia, передаёт АГН « Москва » со ссылкой на данные «Автостата».

Как писал News.ru ранее, продажи автомобилей марки Nissan упали на территории РФ на 18% по сравнению с прошлым годом. Так, за с января по август 2019 года было продано 41 257 машин, что позволило автопроизводителю занять восьмое место по популярности в России.