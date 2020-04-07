«Конец глобализации» предрекают в Германии

https://static.news.ru/photo/a4ef24a2-792b-11ea-997c-fa163e074e61_660.jpg Берлин, Германия Фото: Frank Sorge/imago-images.de/Global Look Press

Пандемия COVID-19 рушит торговые связи потребителей товаров. Уже сейчас почти половина из них меняет поставщиков, что в итоге приведёт к «концу глобализации, какой мы её знаем».

Такое мнение высказала немецкая газета Die Welt, изучившая опрос компаний, проведённый консалтинговым обществом EY по всей планете.

Наиболее ярким подтверждением своей теории в издании назвали ситуацию с защитными масками. В настоящее время почти весь мир зависит от Китая. Поэтому политики и экономисты многих стран в условиях распространения коронавируса призывают менять схемы поставок.

По мнению Die Welt, похожая ситуация складывается и в других отраслях промышленности. Соответственно, в ближайшие годы от глобализации придётся частично отойти. В свою очередь, это приведёт к росту инфляции, а чтобы справиться с ней, производителям необходимо более активно внедрять автоматизацию, уверены журналисты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса приведёт к остановке глобализации, закату лидерства США, а также к созданию более устойчивой мировой экономической системы. К таким выводам пришли мировые эксперты. Так, по мнению Кори Шаке, замгендиректора Международного института стратегических исследований, Соединённые Штаты больше не будут рассматриваться в качестве «международного лидера из-за узких личных интересов и некомпетентности своего правительства».