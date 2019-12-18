https://static.news.ru/photo/470c7132-216f-11ea-b437-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fiat Chrysler Automobiles/facebook.com

Американо-итальянский производитель машин Fiat Chrysler и французский автогигант Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme, акционерное общество «Пежо») достигли соглашения о слиянии, рассказали представители Парижа.

Объединённая компания станет четвёртой по объёму производства и третьей по обороту в мире на рынке автомобилей, пишет ТАСС.

Реализация договора может занять 12–15 месяцев. Обновлённое предприятие собирается реализовывать около 8,7 млн автомобилей в год. Ожидаемый доход — €170 млрд, операционная прибыль — €11 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что совет директоров компании HP, производителя компьютеров и оргтехники, единогласно отверг предложение о слиянии с корпорацией Xerox, производящей копировальные аппараты.