Американо-итальянский производитель машин Fiat Chrysler и французский автогигант Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme, акционерное общество «Пежо») достигли соглашения о слиянии, рассказали представители Парижа.
Объединённая компания станет четвёртой по объёму производства и третьей по обороту в мире на рынке автомобилей,
Реализация договора может занять 12–15 месяцев. Обновлённое предприятие собирается реализовывать около 8,7 млн автомобилей в год. Ожидаемый доход — €170 млрд, операционная прибыль — €11 млрд.
Ранее NEWS.ru сообщал, что совет директоров компании HP, производителя компьютеров и оргтехники, единогласно отверг предложение о слиянии с корпорацией Xerox, производящей копировальные аппараты.
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