Концерн «Калашников» сообщил о рекордном выпуске оружия в 2022 году Концерн «Калашников» сообщил о рекордных за 20 лет объемах выпуска оружия в 2022 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концерн «Калашников» в 2022 году нарастил оружейное производство на 40% в сравнении с объемами предыдущего года, показав рекордный результат за последние 20 лет, сообщается на сайте концерна. Кроме того, концерн выполнил 45 контрактов в рамках гособоронзаказа, 24 договора по линии военно-технического сотрудничества и организовал лицензионное производство по одному контракту. Это самые большие договоры в истории предприятия

Дивизион оружейного производства выполнил рекордный план за последние 20 лет — выпуск боевого и гражданского стрелкового оружия на 40% превысил итоги 2021 года, — говорится в сообщении.

Ранее президент концерна «Калашников» Алан Лушников рассказал об амбициозных планах по набору сотрудников для расширения производства. По его словам, на данный момент на предприятиях концерна работает около 15 тысяч человек, но в будущем их количество вырастет. При этом после начала СВО гособоронзаказ начал расти, из-за чего упала доля экспорта, что также связано с трудностями в поставках вооружения другим странам.

В Минпромторге до этого назначили предприятие-координатор поставок боевой экипировки в российскую армию, которым стал концерн «Калашников». Эта мера потребовалась в том числе для обеспечения необходимым оборудованием 300 тысяч мобилизованных граждан. Источник пояснил, что такое решение принято с целью безусловного обеспечения Минобороны боевой экипировкой в условиях «беспрецедентных вызовов», с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс страны.