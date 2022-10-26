Концерн Ford Motor окончательно покинул российский рынок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобильный концерн Ford Motor (США) ушел с российского рынка. Компания продала свою долю в совместном предприятии «Соллерс», отмечается в пресс-релизе производителя. Автоконцерн оставляет за собой возможность выкупить акции обратно в течение пяти лет. Это станет возможным в случае, если «мировая ситуация изменится», подчеркнули представители компании.

Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленной деятельности в России путем продажи своей доли в 49% в совместном предприятии Sollers Ford, — говорится в релизе.

Концерн продаст свои акции по номинальной стоимости.

Перед продажей акций компания приостановила выполнение операционных действий на территории РФ. Речь идет о производстве, поставке запчастей, инженерной поддержке и не только. Решение о приостановке операций было принято в марте.

Ранее немецкий концерн Mercedes-Benz заявил об уходе из России. На сайте фирмы опубликовано заявление, в котором говорится о продаже долей в российских дочерних компаниях холдингу «Автодом». Заключение сделки подтвердил Минпромторг РФ. По словам гендиректора «Мерседес-Бенц РУС» Натальи Королевой, основными критериями по продаже бизнеса в РФ было сохранение рабочих мест, выполнение обязательств перед клиентами и предоставление финансовых услуг.