Концерн «Алмаз-Антей» начал серийное производство квадрокоптеров

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Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал серийное производство квадрокоптеров, до конца года будет выпущено около тысячи дронов по цене «значительно ниже зарубежных аналогов», сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Запуск их продаж запланирован до конца года.

Серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для гражданского рынка стартовало в Санкт-Петербурге на площадке <...> Обуховского завода, — сказали в концерне.

Там уточнили, что в аппаратах используются российские материалы, сами БПЛА имеют высокую прочность и могут эксплуатироваться при сильных ветрах и отрицательных температурах. В дальнейшем планируется оснастить имеющиеся летательные аппараты дополнительными возможностями, а в 2023 году планируется расширить линейку беспилотников и нарастить их производство.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее назвал фейками сообщения о применяющихся Россией иранских беспилотниках на Украине. Дипломат указал на то, что действия западных делегаций по расследованию по беспилотникам, якобы поставляемым из Ирана в Россию, создают опасный прецедент для работы международной организации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в ходе СВО применяется только российская военная техника с российскими наименованиями.