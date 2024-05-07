Компания Пригожина продала фабрику в Ленинградской области «Ъ»: созданная Пригожиным компания «Конкорд» продала фабрику в Ленобласти

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Созданная погибшим в 2023 году в авиакатастрофе бизнесменом Евгением Пригожиным ГК «Конкорд» продала фабрику-кухню в Ленинградской области, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность компании за 2023 год. По данным газеты, предприятие находится в Янино, новым его владельцем стала RBE Group Андрея Шокина.

На строительство кухни-фабрики «Конкорд» выделял 1,7 млрд рублей, за сутки она производит порядка 100 тысяч рационов. В настоящий момент новый владелец готовит кухню-фабрику к перезапуску. По данным «Коммерсанта», эта компания, в частности, обеспечивает питанием пассажиров поезда «Сапсан» и вагоны-рестораны РЖД. Пока предприятие в Янино временно не функционирует, поскольку готовится его перезапуск, утверждает издание.

Ранее сообщалось, что компания Ceetrus, входящая в структуру «Ашана», закрыла сделку по продаже активов в России. Новым владельцем ее торговых комплексов 12 апреля стала компания «Торговые галереи». Ее основным владельцем выступает Тагир Шаймарданов. По информации СМИ, две его компании созданы под покупку аутлетов Hines в подмосковных Котельниках и на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге.

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