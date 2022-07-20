Британский продавец детских товаров может уйти из России «Ведомости»: Mothercare может уйти из России

Фото: vk.com/mothercarerussia

Кувейтская франшиза Alshaya Group ищет покупателей на принадлежащую ей фирму «Монэкс трейдинг», ответственную за работу в России британской сети Mothercare, специализирующейся на товарах для детей и будущих родителей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на розничного оператора. Отмечается, что Alshaya Group рассматривает не только продажу бизнеса, но и вариант с организацией финальной распродажи и закрытием магазинов.

Кувейтская компания хотела бы избежать сценария с ликвидацией российского юрлица, поэтому она хочет передать потенциальному инвестору сеть магазинов полностью или частично (оптимизировав часть объектов, сохранив самые ликвидные) с оборудованием и командой, — указали собеседники издания.

Источник полагает, что решение о продаже связано с давлением со стороны Mothercare.

О приостановке деятельности в России компания объявила 9 марта. Представители фирмы подчеркнули, что её партнёр в РФ остановит работу примерно 120 магазинов и онлайн-продаж.

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец заявил, что уход крупных иностранных компаний с российского рынка планировался Западом заранее. В частности, это блокирование российских резервов в долларах и евро, отказ поставлять запчасти для западных самолётов, прекращение поставок микроэлектроники, а также психологическое давление, вызванное уходом иностранных компаний с российского рынка.