Компания L’Occitane сможет вернуть проданный бизнес в России

Фото: Shutterstock

Владелец магазинов косметики L'Occitane оценил в три млрд рублей свой бизнес, переданный российскому менеджменту в июле прошлого года, пишет РБК. Выплаты компания начнет получать с 2025 года, при этом у нее будет опцион на обратный выкуп акций.

По данным промежуточной отчетности компании за первое полугодие 2023 финансового года (закончится 31 марта 2023 года), справедливая стоимость L'Occitane Russia на 3 июня 2022 года составляла €44,5 млн (или 2,9 млрд руб. по курсу ЦБ на эту дату). российские бенефициары компании должны будут выплачивать эти средства утвержденными траншами в течение четырех лет начиная с 2025 года. При этом в течение пяти лет с 3 июня 2025 года компания имеет право провести обратный выкуп акций на основе справедливой стоимости бизнеса российского предприятия, которая будет определена независимой экспертизой.

В России по состоянию на начало декабря 2022 года у компании было 112 магазинов. Выручка ООО «Л'Окситан Рус», согласно последней доступной отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), в 2021 году достигла 5,4 млрд рублей, чистая прибыль — 584 млн рублей.

L'Occitane сообщил о закрытии всех магазинов и интернет-магазинов в России в середине апреля. Причиной этого шага была назвала российская спецоперация на Украине и вероятность общественной агрессии против бренда.