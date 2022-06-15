«Газпром» сократил поставки в Италию Компания Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок на 15%

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Итальянская энергетическая компания Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок топлива, сообщили ТАСС в корпорации. Там добавили, что причины сокращения на данный момент не раскрываются.

Eni подтверждает, что «Газпром» сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%, — заявил пресс-секретарь корпорации.

Ранее стало известно, что три немецкие компании — VNG, RWE и Uniper, а также венгерская MVM, французская Engie, итальянская Eni, австрийская OMV, чешская ČEZ, словацкая SPP и словенская Geoplin открыли счета в Газпромбанке. Представители компаний отметили, что платят за газ таким образом, что не нарушают введённые ЕС санкции и одновременно выполняют условия по контракту с «Газпромом». В ЕК пояснили, что открытие счета не нарушает санкционный режим, если оплата происходит в евро, а потом конвертируется в рубли банком.