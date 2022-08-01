Компания Baker Hughes продаст российский бизнес местному руководству

Фото: shutterstock.com

Американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes планирует до конца года продать свой российский бизнес местному руководству, к которому перейдут все текущие активы и обязательства, сообщается на сайте компании. Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, включая бренд.

Планируется, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года при условии одобрения местных властей, — сказано в сообщении.

Baker Hughes прекратила инвестировать в Россию на фоне спецоперации на Украине в марте текущего года. Антироссийские санкции в целом вынудили зарубежные нефтесервисные компании задуматься о пересмотре работы в РФ или уходе с рынка. В июне компания решила прекратить обслуживание всех российских СПГ-проектов, включая «Сахалин-2», «Газпром» и завод «Ямал СПГ» ПАО «Новатэк», а также строящийся проект «Арктик СПГ — 2».

Baker Hughes работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет 58 тысяч человек. Фирма также представляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года.