Американская компания Apple объявила о начале продаж нового iPad Pro с улучшенным чипом M2, говорится в пресс-релизе на сайте компании. Новый iPad будет доступен для онлайн-заказов в США и 28 регионах мира с 18 октября. В магазинах он появится 26 ноября. По словам разработчиков, новый планшет отличается «невероятной производительностью и самыми передовыми технологиями», включая наведение Apple Pencil нового уровня, захват видео ProRes, сверхбыструю беспроводную связь и мощные функции iPadOS 16.