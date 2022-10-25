Компании мобилизованных предпринимателей могут освободить от проверок

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Минэкономразвития и Совет Федерации прорабатывают вопрос отмены контрольно-надзорных проверок для предприятий, генеральные директора или учредители которых были мобилизованы, пишут «Известия». Деловые объединения поддерживают инициативу, предлагают продлить мораторий на проверки и установить квоты на отсрочку от мобилизации для ключевых сотрудников.

Как уточнили в Совете Федерации, детали освобождения мобилизованных предпринимателей и их компаний от контрольно-надзорных проверок обсудят в течение двух недель. С такой инициативой выступил сенатор Алексей Синицын, отметивший, что мобилизованный не может защитить свой бизнес во время надзорных мероприятий.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич также заметил, что в условиях частичной мобилизации отмена всех надзорных проверок позволит сохранить бизнес и рабочие места. «Опора России» выступает за продление моратория еще минимум на два года, сообщил президент организации Александр Калинин. По его мнению, малый и средний бизнес нужно освободить не только от плановых, но и от внеплановых проверочных мероприятий.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предложил заменить административное регулирование на инспекции, в рамках которых бизнесмену помогут разобраться с ошибками и недочетами в документах.

В свою очередь специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд полагает, что призванные на службу предприниматели и компании, затронутые мобилизацией, нуждаются не только в отсутствии проверок, но и в сохранении этого моратория в ближайшие один-два года. Кроме того, следует продлить льготные условия для финансирования малого и среднего бизнеса.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью, владельцев которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Отсрочка от платежей предоставляется на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. Бизнесмены могут обратиться за оформлением кредитных каникул до конца 2023 года, сопроводив письмо документами, подтверждающими мобилизацию.