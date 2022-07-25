«Коммерсант»: в России вырастет число клавиатур без российской раскладки «Коммерсант»: в России вырастет число клавиатур и ноутбуков без российской раскладки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Импорт в Россию ноутбуков и клавиатур без российской раскладки может вырасти к концу года на 10% из-за параллельного импорта, сообщил «Коммерсанту» глава направления «Ноутбуки и ПК» оптового ИТ-дистрибьютора «Марвел-Дистрибуции» Андрей Латышев. Спрос на «русификацию» клавиатур растет уже сейчас, но такая услуга грозит прекращением гарантийного обслуживания.

В Минпромторге уточнили, что предназначенные для России и стран ЕАЭС ноутбуки или клавиатуры имеют российскую раскладку, в случае необходимости гравировку можно нанести уже в стране. Однако производители ноутбуков отмечают, что в некоторых случаях для ее нанесения необходимо вынимать клавиатуру, что грозит прекращением гарантийного обслуживания, а покупатели не готовы приобретать продукцию со вскрытой коробкой.

В настоящее время поставщики ищут способы докупить клавиатуры с русской раскладкой. Так, изучается возможность наносить гравировку на технику до продажи конечному потребителю, делать это бесплатно после продажи либо класть в комплект с товаром наклейки с русскими буквами. При этом в магазинах уверяют, что гарантии для покупателей будут действовать по-прежнему.

Ранее NEWS.ru выяснил, что россияне смогут сэкономить до 70% стоимости товара на ввезенных по параллельному импорту гаджетах. В то же время с такими товарами могут возникнуть сложности. Например, клавиатура ноутбуков может быть рассчитана только на английский язык, смартфоны могут быть адаптированы под зарубежных операторов связи и не работать с российскими.

С другой стороны, эксперты отмечают, что некондиционный товар закупают лишь неопытные бизнесмены, которые сейчас решили «подзаработать». Кроме того, россиян по-прежнему защищает закон о правах потребителя, согласно которому импортер и продавец обязаны обеспечить сервисную поддержку и постгарантийное обслуживание товара.