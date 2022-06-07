«Коммерсант» сообщил о продаже российского бизнеса Pizza Hut

Фото: Xinhua/Global Look Press

Польскому холдингу Amrest, ранее владевшему сетью пиццерий Pizza Hut в России, удалось продать бизнес примерно за 300 млн рублей. Новым собственником стала «Ной-М», основанная топ-менеджерами группы «Ростик» и развивающая рестораны «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s. После сделки пиццерии могут сменить название, пишет «Коммерсант».

Владелец мастер-франшизы Pizza Hut в России Amrest сообщил в отчетности за I квартал 2022 года, что ведет переговоры о передаче сети пиццерий в РФ местному оператору. По информации собственника одного из помещений, где находится пиццерия, договор аренды перезаключен на новую компанию ООО «Ной-М».

При этом источники уточняют, что заведения Pizza Hut будут ребрендированы, но пока новый владелец не определился с названием, при этом заявок «Ной-М» на регистрацию бренда в базах данных пока нет. Как отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская, в случае отзыва бренда Pizza Hut действующим франчайзи сети будет сложно найти другого партнера, так как все крупные пиццерии управляются из США и заключать с ними контракты сейчас рискованно, а у российской сети «ДоДо» практически все города уже заняты действующими партнерами.

Ранее владелец бренда, американская компания Yum! Brand заявила о приостановке инвестиций в Россию. В состав американской корпорации входят бренды KFC, Pizza Hut, Taco Bell и другие. Теперь же прибыль решено перенаправить на гуманитарные цели: компания продолжит оказывать поддержку всем своим сотрудникам на Украине и уже пожертвовала $1 млн в пользу Красного Креста.