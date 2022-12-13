«Коммерсант»: российские дистрибьюторы стали налаживать импорт пива из КНР

Фото: Fang Zhe/XinHua/Global Look Press

Московская пивоваренная компания (МПК) начнет поставлять китайское пиво Tsingtao на фоне проблем с поставками европейского пива, пишет «Коммерсант». Эксперты отмечают, что этот бренд может стать более массовым, однако ажиотажный спрос на импортное пиво в рознице прошел.

Tsingtao считается самым известным китайским пивом и находится на шестом месте среди производителей в мире, поставляя продукцию более чем в 100 стран. МПК получила декларацию соответствия на китайское пиво в ноябре и намерена поставить на российский рынок первую его партию размером около 41,5 тысячи банок.

В компании пояснили, что интерес к Tsingtao связан с меняющейся ситуацией на рынке импортного пива. После начала действий на Украине и ужесточения западных санкций поставки пива в РФ прекратили производители из Бельгии, Голландии, Чехии, Великобритании, США и так далее По данным NielsenIQ, с января по сентябрь число позиций импортного пива в ретейле снизилось с 15 до 9 единиц. По данным источников, с Tsingtao МПК, вероятно, хочет выйти в новый сегмент рынка, а за счет масштаба бизнеса может снизить цену на продукт, до этого имевшийся лишь в ресторанах азиатской кухни.

Между тем совладелец дистрибьютора SWAM Group Игорь Хавский считает, что ажиотажный спрос на импортное пиво в торговых сетях прошел и заметная доля иностранных брендов сейчас продается со скидками: чтобы наладить продажи марки, придется много инвестировать в продвижение и коммуникации с потребителем. Исполняющий обязанности президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев называет импорт нестабильным ввиду геополитических и логистических сложностей.

Ранее сообщалось, что за последние полгода потребление пива в России выросло на 33%. При этом продажи российских брендов увеличились в полтора раза, а зарубежных — на 7,3%. Резкий рост продаж случился на фоне роста цен российского пива на 8%, до 92 рублей за бутылку, а импортного — на 13%, до 96 рублей за бутылку.