«Коммерсант»: производитель приправ Kamis уйдет из России

Фото: shutterstock

Американская компания McCormick & Co, владеющая брендом специй и приправ Kamis, может покинуть российский рынок, пишет «Коммерсант». У российской структуры уже недоступно 25% ассортимента, а часть сетей отмечают перебои с поставками продукции. Заменить Kamis планируется за счет российских производителей.

Собеседник издания в крупной федеральной сети говорит, что официального уведомления об уходе Kamis не было, но перебои с поставками «уже ощущаются». В петербургской сети «Вкустер» отмечают, что дистрибутор «Камис-Приправы» распродает товарные остатки, после чего марка Kamis может уйти из страны. Еще один источник в рознице подтвердил, что продукция Kamis из Европы в Россию сегодня не ввозится.

Kamis входит в тройку крупнейших брендов в категории приправ и специй наряду с австрийской Kotanyi и российской «Приправыч» компании «Проксима». Между тем директор «Вкустера» Сергей Плис считает, что уход Kamis не будет критичным, и эту компанию могут заменить локальные производители и компании из Грузии и Армении.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков также ждет роста доли крупнейших российских производителей приправ и собственных торговых марок сетей. По его словам, основными поставщиками сырья для приправ и специй выступают страны Юго-Восточной Азии, поэтому перебои с ингредиентами маловероятны. Кроме того, по оценкам других источников, с уходом иностранных брендов у местных игроков появляется возможность занять позиции не только в среднем ценовом сегменте, но и в сегменте «средний плюс».

Ранее польский производитель замороженных овощей, фруктов и смесей Hortex продал российское подразделение поставщику рыбы ГК «Агама». Новый владелец бизнеса сможет выпускать продукцию под известным брендом до конца года, но затем ему придется пользоваться собственной маркой либо разработать и продвигать новую. Отмечается, что рентабельность российской компании, принадлежавшей Hortex, снизилась еще в 2014 году после введения продуктового эмбарго. Нынешние же проблемы лишь усугубляют ситуацию.