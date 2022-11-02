«Коммерсант»: продажи смартфонов в России упали на 30%

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В третьем квартале 2022 года средняя цена смартфона в России, по данным дистрибуторов и ритейлеров, снизилась на 15%, до 19,3 тысячи рублей, пишет «Коммерсант». Продажи смартфонов в целом упали год к году на 30% в абсолютном выражении и на 43% — в денежном. Участники рынка говорят, что россияне стали меньше покупать премиальные устройства, выбирая для связи более простые гаджеты.

Как пояснили в «Марвел-Дистрибуции», сложившаяся ситуация связана с тем, что телефоны становятся скорее средством связи, нежели престижным гаджетом. Повлияло на ситуацию и падение спроса на iPhone из-за отсутствия ряда популярных приложений в AppStore и неработающего Apple Pay.

Многих пользователей смартфонов Apple смутили неудобство новой схемы оплаты сервисов Apple, блокировка важных приложений и неработающий Apple Pay, подтверждает аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов. По его словам, пользователи iPhone не могут быть уверены в стабильной работе платформы iOS в будущем, а новая модель iPhone внешне практически не отличается от прошлогодней, поэтому многие решили использовать уже имеющиеся гаджеты. Кроме того, Samsung и Apple с зимы не выделяли розничным сетям средств на продвижение своих телефонов, что тоже сказалось на снижении популярности флагманов.

Ранее ритейлеры и поставщики электроники сообщили, что в РФ начали активнее появляться смартфоны с непривычными функциями и ограничениями. Так, среди них есть iPhone из Японии без возможности отключения звука фотоснимка, без слота под сим-карту (для США) или с двумя слотами (для КНР), а техника на Android поставляется с альтернативными зарядными устройствами. Участники рынка подчеркивают, что вместе с нестандартными комплектациями потребители могут столкнуться и с повышенным риском брака.